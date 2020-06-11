Чиновник минфина задержан по делу о хищении Т380 млн по линии минкультуры в Риддере

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Чиновник министерства финансов задержан по делу бывшего и действующего заместителей председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана, сообщает антикоррупционная служба.

«В ходе следствия в порядке статьи 128 УПК РК задержано должностное лицо комитета казначейства министерства финансов РК, ранее занимавшееся строительством данного объекта (учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер» – КазТАГ) и его знакомый, которые подстрекали к даче взятки в сумме Т40 млн руководителя одного из предприятий за прекращение указанного уголовного дела», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Напомним, 28 мая стало известно, что действующий и бывший замы главы комитета делам спорта и физической культуры МКС РК задержаны по делу о хищении более Т380 млн при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер», путем незаконного их перечисления на счет подрядчика без фактического выполнения работ. Оба были арестованы сроком на два месяца.