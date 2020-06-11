Экс-замакима Актобе подозревается в получении «тендерной» взятки в размере Т100 млн

Актобе. 11 июня. КазТАГ – Бывший заместитель акима Актобе подозревается в получении взятки в размере Т100 млн при проведении тендера, сообщает антикоррупционная служба.

«Начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима Актобе и представителя ТОО по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора по благоустройству территории Актобе в особо крупном размере в сумме Т100 млн», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что указанный тендер был рассчитан на 2020 год.