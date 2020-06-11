Глава архитектуры Шымкента подозревается в хищении средств за непригодную топосъемку

Шымкент. 11 июня. КазТАГ – Руководитель управления архитектуры и градостроительства Шымкента подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на непригодную топографическую съемку, сообщает антикоррупционная служба.

«Проводится досудебное расследование в отношении руководителя управления архитектуры и градостроительства Шымкент по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в том, что в период с февраля по август 2019 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору с подрядчиком, совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере, перечислив их подрядчику по договору о государственных закупках за фактически непригодную к дальнейшему использованию в сфере архитектуры и градостроительства топографическую съемку», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

9 июня текущего года руководитель управления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Шымкента.