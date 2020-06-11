Чиновник в Туркестанской области подозревается в получении взятки по актам на Т3 млрд

Туркестан. 11 июня. КазТАГ – Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата Келеского района Туркестанской области подозревается в получении взятки по актам на Т3 млрд, сообщает антикоррупционная служба.

«Начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата Келеского района по подозрению в коррупционном преступлении. Указанное должностное лицо подозревается в получении взятки в особо крупном размере в сумме Т30 млн, являющейся 1% от общей суммы подписанных за период с 2019 года по май 2020 года актов выполненных работ по строительству вспомогательной станции «Қызыләскер» на общую сумму Т3 млрд», — говорится в сообщении в четверг.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Сарыагашского района ДП Туркестанской области.