Сенат РК вернул в мажилис кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты сената парламента РК приняли Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и сопутствующие законы со своими поправками в двух чтениях и направили его в мажилис.

В четверг на пленарном заседании сената приняты в двух чтениях Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства», кодекс и закон с поправками сената направлены в мажилис.

Во втором чтении сенатор Серик Бектурганов сообщил о поправке о вакцинации, вызвавшей общественный резонанс.

«Учитывая сомнения в возможности отказа от обязательных прививок, считаем необходимым подтвердить право родителей на самостоятельное и осознанное решение. Это предлагается сделать путем добавления к праву граждан на дачу информированного согласия или отказа от медицинских вмешательств фразой: «В том числе профилактических прививок», — сообщил он.

В первом чтении были перечислены новеллы кодекса.

«Это право на страхование профессиональной ответственности и введение понятия «медицинский инцидент»; приоритетное право медицинского работника на получение мер социальной поддержки и дополнительных льгот, а также стимулирующих выплат за счет средств местных бюджетов; запрет на вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников со стороны госорганов и должностных лиц, а также граждан», — перечислил сенатор.

Депутат отметил, что усилены полномочия главных государственных санитарных врачей по введению ограничительных мероприятий и карантина на всей территории РК и отдельно в административно- территориальных единицах.

«Предусмотрена и социальная защита должностных лиц в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Введена норма по проведению фармацевтической инспекции при возникновении случаев, влияющих на качество и безопасность лекарственных средств. Также планируется централизация лицензирования медицинской деятельности, которая ранее проводилась на региональном уровне», — сказал депутат.

Он отметил, что в проекте кодекса этому посвящен отдельный, новый блок статей, посвященный цифровизации.

«В нем предусмотрены вопросы ответственности медицинских работников за корректность и полноту ввода персональных данных, конкретизирован порядок их хранения, использования и ответственность за незаконную передачу или распространение», — сказал сенатор.

Также он рассказал о четырех группах факторов по уровню воздействия на состояние здоровья человека.

«Это наследственность – 20%; экологически благоприятная среда – 20%; образ жизни – 50%; и, наконец, медицинское обеспечение – всего 10%. (…) Первое – конкретизация межведомственного взаимодействия государственных органов, в том числе компетенция госорганов и общественных организаций в сфере охраны общественного здоровья. Второе – предусмотрено вовлечение родителей и педагогов в охрану здоровья детей с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий. Третье – регламентированы вопросы деятельности дошкольной и школьной медицины. Четвертое – изменены временные границы тишины», — перечислил депутат.

Пятый фактор, по его словам, касается вопросов табакокурения и потребления никотиносодержащих веществ.

«Расширены понятия табачных изделий и способов их потребления. Также внесены положения по ограничению продажи и потребления табачных изделий, в том числе выкладки и открытой демонстрации. Вводится запрет на продажу табачных изделий лицам в возрасте до 21 года», — отметил сенатор.

Также он отметил, что в проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» включен запрет на трансплантацию органов иностранцам, «а вывоз за рубеж разрешен только для пересадки гражданам Казахстана».

«Что касается обязательных вакцин, то в кодексе законодательно предусмотрена возможность отказа от них и нет никаких ограничений при приеме на работу или посещения школы невакцинированным гражданам, а в детские сады непривитые дети будут приниматься после достижения в группах коллективного иммунитета. И это вполне логично для защиты жизней детей, которым вакцины противопоказаны по медицинским показателям», — сказал Бектурганов в первом чтении.

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената. Кодекс подвергся критике со стороны широкой общественности.