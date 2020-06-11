Глава департамента минкультуры подозревается в хищении госсредств на казахстанское кино

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Руководитель департамента по делам культуры и искусства министерства культуры и спорта Казахстана подозревается в хищении в особо крупных размерах государственных средств, выделенных на казахстанское кино, сообщает антикоррупционная служба.

«Проводится досудебное расследование в отношении руководителя департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. Указанное лицо подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, путем подписания актов оказанных услуг с завышенной стоимостью и необоснованного перечисления денежных средств для государственного финансирования кинематографии казахстанского контента», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Напомним, 28 мая стало известно, что председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Гульнара Сарсенова подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

Отметим, что 24 мая на сайте госцентра поддержки нацкино было опубликовано обращение Сарсеновой, в котором она заявила о том, что сложившиеся из-за коронавируса «обстоятельства поставили под угрозу» планы центра «относительно развития и укрепления кинопроцесса в Казахстане». Глава Киноцентра заявила, что «как действующий продюсер, чей фильм «Нартай» был поддержан и профинансирован государством после первого питчинга, решила вернуть» выделенные на ее проект средства «в размере Т380 млн в бюджет Национального киноцентра». Кроме того, добавила Сарсенова, она «выделила Т40 млн собственных средств для поддержки короткометражных и дебютных проектов, одобренных Экспертным советом на втором питчинге Киноцентра».