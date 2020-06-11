Руководителей облветинспекции в Талдыкоргане подозревают в продаже должности за Т700 тыс.

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Талдыкорган. 11 июня. КазТАГ – Руководителей РГУ «Алматинская областная ветеринарная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» и отдела по контролю приграничных постов того же ведомства подозревают в продаже должности за Т700 тыс., сообщает антикоррупционная служба.

«Начато досудебное расследование в отношении руководителя РГУ «Алматинская областная ветеринарная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» и руководителя отдела по контролю приграничных постов указанного ведомства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в получении взятки в виде денежных средств на общую сумму Т700 тыс. за трудоустройство на должность главного специалиста указанного ведомства», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Расследование продолжается.

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