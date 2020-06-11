Трижды признанному мертвым жителю Шымкента рекомендуют обратиться в полицию

Шымкент. 11 июня. КазТАГ – Трижды признанному мертвым жителю Шымкента Анатолию Поварову рекомендуют обратиться в полицию, сообщает пресс-служба филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Шымкенту.

«Актуальность сведений и содержание/наполнение данной базы обеспечивают госорганы, а не ЦОНы. В данном случае речь идет о базе данных КПП Енбекшиказахская многопрофильная больница Алматинской области. Правительство для граждан неоднократно говорили гражданину Анатолию Поварову обратиться в соответствующие уполномоченные органы, а именно в департамент полиции Шымкента», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее сообщалось, что пенсионер Поваров три раза был объявлен мертвым в Шымкенте, из-за чего два месяца не мог снять с карточки пенсию.