Ношение масок всем населением может привести к снижению заражаемости КВИ – исследование

Алматы. 11 июня. КазТАГ – Согласно проведенному в Великобритании исследованию, ношение масок всем населением может привести к снижению заражаемости коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщает Reuters.

«Использование масок для всем населением может привести к снижению передачи COVID-19 до контролируемых уровней в странах и может предотвратить дальнейшие волны пандемии в сочетании с локаутами», — говорится в исследовании.

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского и Гринвичского университетов, предполагает, что одни только ограничительные меры не остановят новую волну коронавируса SARS-CoV-2, но указывает на то, что даже самодельные маски могут значительно снизить скорость распространения болезни, если достаточное количество людей носит их в общественных местах.

«Наши анализы подтверждают необходимость немедленного применения масок для лица общественностью. Сочетание широкого использования масок с социальным дистанцированием и некоторыми мерами по локализации может стать приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновлением экономической активности до разработки эффективной вакцины против COVID-19», — сказал руководитель исследования в Кембридже Ричард Штутт.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале «Труды Королевского общества А».

«В начале пандемии научные данные об эффективности ношения лицевых масок для замедления передачи респираторных заболеваний были ограничены, и не было никаких данных о COVID-19, так как это было ранее неизвестное заболевание. Но вдохновленная некоторыми новыми исследованиями последних недель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в пятницу, что теперь рекомендует всем публично носить тканевые маски для лица, чтобы попытаться уменьшить распространение болезней», — сказано в сообщении.

Британские исследователи связали динамику распространения КВИ между людьми с популяционными моделями, чтобы оценить влияние на скорость размножения заболевания или значение заражаемости при различных сценариях применения масок в сочетании с периодами блокировки.

«Значение заражаемости (R) измеряет среднее количество людей, которым один зараженный человек передаст болезнь. Значение R выше 1 может привести к экспоненциальному росту. Исследование показало, что если люди носят маски всякий раз, когда они находятся на публике, это снижает эффективность R вдвое, чем если бы маски носили только после появления симптомов. Во всех сценариях, которые рассматривалось в исследовании, обычное использование маски для лица на 50% или более уменьшало распространение COVID-19 до R менее 1, сглаживая будущие волны заболевания и позволяя применять менее жесткие ограничения», — отмечается в исследовании.

Мнения экспертов, не принимавших непосредственного участия в исследовании, разделились по поводу его выводов.

«Вероятное воздействие масок может быть намного меньше, чем прогнозировалось», — считает эксперт по моделированию инфекционных заболеваний Бристольского университета Брукс Поллок.

В то же время профессор Оксфордского университета Триш Гринхал назвала результаты исследования обнадеживающими.

«Маски, вероятно, будут эффективной мерой для населения, — сказала Гринхал.