Какие функции будет осуществлять единый оператор жилищного строительства в Казахстане

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Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ — Какие функции будет осуществлять единый оператор жилищного строительства в Казахстане, рассказали в пресс-службе АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

«На первом этапе единый оператор будет осуществлять следующие функции: 1) финансирование строительства доступного жилья, в том числе через механизмы выкупа облигаций акиматов; 2) обеспечение сохранности долевых вкладов населения путем гарантирования завершения строительства; 3) субсидирование ставки вознаграждения по коммерческим кредитам частных застройщиков; 4) кредитование уполномоченных организаций при акиматах, а также юридических лиц, осуществляющих строительство жилья в рамках государственных программ; 5) финансирование и реализация инвестиционных проектов; 6) предоставление арендного жилья с правом выкупа для очередников акиматов; 7) предоставление ипотечных займов и иных услуг на основании лицензии уполномоченного органа», — говорится в сообщении в четверг.

В НУХ «Байтерек» уверены, что данные меры позволят холдингу «более эффективно реализовать государственную программу и начать трансформацию к модели сингапурского совета жилищного строительства и развития (Housing and Development Board)».

Напомним, 9 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ».

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Согласно нормам документа, действующие операторы жилищных программ АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», а также инструмент субсидирования застройщиков через АО «Даму» объединяются в единого оператора жилищного строительства на базе АО «НУХ «Байтерек». Эта мера позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения общих административных расходов более чем на 40%. Штатная численность также будет оптимизирована, в том числе управленческое звено почти в три раза.

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