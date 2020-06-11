НПО потребителей хотят наделить компетенцией по ведению общественного контроля в РК

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Общественные объединения потребителей хотят наделить компетенцией по ведению общественного контроля в Казахстане.

«Принимая во внимание введенный мораторий на проверку МСБ, общественные объединения потребителей наделяются компетенцией по ведению общественного контроля», — сказал в четверг на пленарном заседании сената министр торговли и интеграции РК Бакыт Султанов, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей».

Также он сообщил, что на оказание представительских услуг и консультирование социально-уязвимых слоев населения для получения ими бесплатной правовой защиты общественным объединениям потребителей будет предоставляться государственный социальный заказ.