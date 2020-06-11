Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ — Оперативные пресс-центры планируют создать в Казахстане для освещения митингов, сообщает пресс-служба министерства информации и общественного развития (МИОР) РК.

«В целях обеспечения профессиональной деятельности журналиста местными исполнительными органами (МИО) обеспечиваются места под оперативные пресс-центры для работников СМИ», — сказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в четверг на онлайн-обсуждении правил деятельности журналиста на мирных собраниях, разработанных в соответствии с последними поправками в законодательство в рамках реализации нового Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

Она отметила, что данные правила необходимы для определения порядка взаимодействия МИО и СМИ, а также для обеспечения безопасности журналистов при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в местах проведения мирных собраний.

По словам министра, правилами вводятся функции по взаимодействию представителей МИО со СМИ, а также предусмотрено утверждение форм отличительных знаков.

Также сообщается, что участники онлайн-обсуждения – руководители республиканских и региональных СМИ, а также неправительственных организаций – выступили с конкретными предложениями и замечаниями.

«Выступившие озвучили свои пожелания и предложения относительно форм отличительных знаков, участия лиц, осуществляющих функции журналистов (блогеров, независимых журналистов), обеспечения свободы передвижения журналистов как на территории оперативного пресс-центра, так и за его пределами, наличия редакционного задания, важности разъяснения положений правил представителям местных исполнительных органов», — следует из сообщения.

В целом, как заверили в МИОР, представленный на обсуждение проект правил был поддержан участниками встречи.

«Все предложения и замечания представителей НПО и региональных СМИ будут детально изучены и учтены, а проект будет размещен на открытом портале нормативно-правовых актов для дальнейшего обсуждения», — отметила Балаева.

Напомним, 25 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал

Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».