Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Правила деятельности ломбардов планируют изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, в описании правил организации помещения ломбарда может появиться формулировка: «в случае, если деятельность ломбарда связана исключительно с предоставлением микрокредитов под залог движимого имущества, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании залогодателя, наличие места для хранения вещей не требуется».

В требованиях к месту для хранения агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) намерено внести дополнение: «допускается устройство места для хранения вещей ломбарда, расположенного в торговых, развлекательных комплексах и иных зданиях, имеющих систему защиты для предотвращения несанкционированного доступа в здание, включая охрану и устройства охранной сигнализации, без соблюдения требований подпунктов 1), 2) и 3) настоящего пункта в соответствии с внутренними документами ломбарда». Как пояснили разработчики, данная правка вносится «ввиду невозможности обеспечения требований к устройству места хранения ломбарда, расположенного в помещениях третьих лиц (к примеру, на условиях аренды в торговых центрах и так далее)».

«В правилах прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень документов, представляемых для прохождения учетной регистрации, а также ведения и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, утвержденных указанным постановлением: пункт 3 исключить», — говорится в проекте постановления АРРФР.

Указанный пункт оговаривает, что регистрационные документы представляются: ломбардами, прошедшими государственную регистрацию в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и областных центрах – до 1 июня 2020 года; ломбардами, прошедшими государственную регистрацию в других населенных пунктах – до 15 июня 2020 года».

«В связи с введением режима чрезвычайного положения в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Казахстан предлагается исключить предоставление документов для ломбардов раньше срока прохождения учетной регистрации (1 июля 2020 года)», — сказано в обосновании к поправкам.