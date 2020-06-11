Власть суетится у опасной черты 11.06.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 195 0 Казбек Бейсебаев о необходимости реформирования существующей политической системы Похожие материалы: Власть пока создала только коррупционный кластер «Поправки, расширяющие власть президента». «ГосСМИ оптимизируют в Казахстане». «Кому выгодно лишить русский язык официального статуса?». «Подвиг панфиловцев был». «Коронавирус правит стратегии» Партийная жизнь не забурлит Все бежавшие от погромов жители Кордайского района вернулись в Казахстан Двоевластию конец, все проблемы перешли на Токаева