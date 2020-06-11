Премьеры РК и КР договорились обеспечить беспрепятственные грузоперевозки на границе

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ — Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана Аскар Мамин и Мухаммедкалы Абылгазиев договорились обеспечить беспрепятственные грузоперевозки на государственной границе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Аскар Мамин провел телефонный разговор с премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым. В ходе беседы достигнута договоренность об открытии всех пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе и обеспечении беспрепятственных грузовых перевозок между двумя странами», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции (КВИ) и защите населения от COVID-19.

Напомним, 5 июня в комитете госдоходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК назвали причины скопления авто на границе Казахстана и Кыргызстана, в числе которых были: начало сезона плодоовощной продукции, возобновление торговли с КНР и приостановление работы пяти (из семи) автомобильных пунктов пропуска в связи с COVID-19.

8 июня сообщалось, что главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили прохождение грузовиков через госграницу. В МИД РК заверили, что «стороны подтвердили обоюдный настрой Нур-Султана и Бишкека на дальнейшее развитие многопланового политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе взаимного уважения, дружбы и добрососедства».

10 июня в министерстве торговли и интеграции (МТИ) РК заявили, что Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана по госгранице. в ведомстве сообщили, что вопрос о ситуации на казахстанско-кыргызской границе, периодически обостряясь, поднимается КР уже более года. Все это время, как заверили в МТИ, «Казахстан безуспешно призывает соседей решить вопрос прозрачности перемещения грузов комплексно с применением цифровых технологий, путем обмена данными по перемещающимся транспортным средствам, применения электронных пломб к грузовикам и других способов».

В этот же день в МТИ пообещали восстановить «в ближайшее время» работу всех пунктов пропуска между РК и КР.