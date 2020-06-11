Какие изменения ждут казахстанцев по обязательному страхованию автомобилей

Наиболее проблемные регионы будут платить за страховку гораздо больше, чем остальные, а страховые выплаты начнут осуществлять в режиме онлайн

Владельцы автотранспорта, готовьтесь к изменению вашего страхового продукта: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) будет видоизменено! Изменения коснутся и порядка страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью.

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Как показывает анализ текущей убыточности по ОС ГПО ВТС по страховому рынку Казахстана, она очень вариативна в разрезе страховых организаций, территорий регистрации транспортных средств и иных параметров страхования.

Так, в разных регионах доля выплат от премий (собранных вносов) составляет от 60% до 85%. Но, например, в Туркестанской области реальная убыточность не только достигла 100%, но и превышает этот предел.

«Это говорит о неадекватности действующих страховых тарифов по ОС ГПО ВТС в отношении определенных групп страхователей (повышенная убыточность). При этом общий уровень убыточности сохраняется на довольно низком уровне, что свидетельствует об отклонении действующих страховых тарифов от фактических их значений», — отмечено в проекте Концепции законопроекта о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг.

Таким образом, на сегодняшний день остро стоит вопрос по пересчету действующих страховых тарифов по ОС ГПО ВТС. Вместе с тем, авторы документа уверены, что вопрос пересчета страховых тарифов необходимо рассматривать каждые несколько лет, с учетом сложившейся ситуации на рынке автострахования.

Поэтому, чтобы повысить эффективность обязательного страхования автовладельцев и обеспечить оперативность внесения корректировок к применяемым тарифам, предложено пересмотреть модель расчета страховых тарифов по ОС ГПО ВТС с учетом международной практики.

Во-первых, будут установлены гибкие страховые тарифы в региональном разрезе, в зависимости от значений показателей убыточности по территории регистрации транспортного средства. Например, при превышении/понижении определенного порога убыточности по региону, базовый страховой тариф может быть скорректирован с применением поправочного коэффициента. Вместе с тем по регионам предлагается использовать такие параметры как фактическая убыточность, фактор достоверности и таргетируемая убыточность.

Поэтому закон наделит Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка правом определять методику расчета поправочного коэффициента. Данный коэффициент будет рассчитываться на базе единой страховой базы данных (ЕСБД).

Во-вторых, для полноценной реализации электронных страховых услуг в Казахстане и упрощения процесса получения страховой выплаты, будет законодательно определен механизм осуществления страховой выплаты по ОС ГПО ВТС в режиме онлайн, как один из способов урегулирования страхового случая.

«Внедрение онлайн-урегулирования страхового случая по ОС ГПО ВТС обусловлено потребностью формирования на страховом рынке системы эффективного урегулирования убытков, которая определяется временем урегулирования убытков, адекватностью размера страховой выплаты и затратами на урегулирование убытков», — говорится в проекте концепции.

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Будущие изменения в законодательстве предусматривают также ограничение деятельности посредников в урегулировании страховых случаев с причинением вреда жизни потерпевшего лица. В законе будет предусмотрена обязанность страховых компаний законных бенефициаров.

В проекте Концепции говорится, что в настоящее время на страховом рынке Казахстана подвизаются лица, оказывающие посреднические услуги в вопросах урегулирования страховых случаев со смертельным исходом, в рамках классов ОС ГПО ВТС и гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

Да, законодательство предполагает выплату страховыми компаниями единовременной страховой суммы выгодоприобретателям (иждивенцам) в случае смерти гражданина в результате ДТП. Учитывая, что согласно гражданскому законодательству срок исковой давности по случаям причинения вреда жизни отсутствует, посредники зачастую поднимают страховые дела многолетней давности. Находя иждивенцев умершего в результате ДТП, посредники обещают содействие в получении страховой выплаты в их пользу на основании нотариально заверенной доверенности на представление интересов выгодоприобретателей в отношениях, связанных со страховыми компаниями. За предоставление таких услуг посредниками запрашиваются значительные комиссионные вознаграждения.

«В целях защиты прав потребителей страховых услуг и обеспечения их законных интересов по получению страховых выплат своевременно и в полном объеме, в рамках проекта закона предлагается принять поправки, направленные на изменение схемы страховых выплат, покрываемых в рамках причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего, от принципа заявления к поиску ответственными страховыми компаниями законных выгодоприобретателей», — говорится в документе.

P. S. В настоящее время изменения и поправки в законодательство обсуждаются с профессиональными участниками рынка.

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