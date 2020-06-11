Алматы. 11 июня. КазТАГ – Проверенные на безопасность от коронавируса объекты будут маркировать в Алматы, сообщает управление туризма города.

«Управлении туризма Алматы присвоит знак соответствия «Проверено! Здесь чисто и безопасно!» местам размещения, гарантирующим соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм согласно требованиям. Наличие знака «Проверено! Здесь чисто и безопасно!» станет гарантией безопасности. Рабочая группа начала работу 5 июня», — говорится в сообщении в четверг.