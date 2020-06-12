У нас в стране не только двоевластие, но и национальных фондов — два

Кому принадлежит в Казахстане «двойник» Национального фонда? Чей это финансовый резерв?

Итак, реальность такова. В Казахстане появился еще один фонд будущих поколений. Да, у нас есть фонд национального благосостояния №1 – это Национальный фонд. И есть его «слепок» — фонд №2. Он существует с 2018 года (!), а мы узнаем об этом только что.

Презентация фонда №2 оказалась неожиданной. И вызывающей много вопросов. Оказывается, у нас не только двоевластие, но и национальных фонда – два!

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На прошлой неделе состоялось заседание совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», которое прошло под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева. И глава ФНБ Ахметжан Есимов сказал о том, что возглавляемый им фонд намерен купить акции крупных компаний на сумму $100 млн.

«Приобретение ценных бумаг на фондовых рынках – один из первых шагов на пути практического формирования инвестиционного холдинга. Фонд может воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой и выкупить на рынке акции, которые имеют на текущий момент низкую стоимость», — заявил глава холдинга Ахметжан Есимов.

Он уточнил, что «стоимость бумаг компаний в нефтегазовом, технологическом, финансовом, авиационном и в других отраслях значительно просела. Суверенные фонды в ожидании восстановления рынка начали покупать их акции. Об этом говорят данные, согласно которым сделки прямого инвестирования за февраль-апрель 2020 года только по пяти фондам составили $18,6 млрд.».

И привел в пример Фонд Саудовской Аравии. На слайде, представленном Елбасы и публике, можно увидеть, акции каких компаний он покупает. Сумма сделок составила $7 млрд., в портфеле – BP, Shell, Total, Eni, Boeing, Bank of America и др.

Следующий слайд – Пенсионный фонд Норвегии. Сумма сделок составила $6 млрд. Его «специализация», в основном, — это нефть и газ, горнодобывающая промышленность и телекоммуникации.

Потом мелькают еще парочка фондов – оба из Арабских Эмиратов.

«В связи с этим мы тоже хотели бы приобрести акции в данный момент», — завершил показа слайдов глава ФНБ.

Он подчеркнул, что «для этого есть все инструменты». В частности, созданный в 2018 году в целях диверсификации доходов фонд будущих поколений «Bolashak Investment».

«Первый год работы данного фонда дал хорошую доходность, мы $165 млн выделили, 11% доходность, сейчас стоимость портфеля составляет $180 млн.», — сказал он.

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Итак, вот он, еще один фонд будущих поколений! Можете не гуглить – тщетно пытаться найти хоть какую-то предметную информацию об этом фонде.

Пожалуй, впервые о его создании еще в августе 2018 года заявила управляющий директор по стратегическому развитию холдинга Балжит Гревал. Дескать, он будет создан в рамках новой стратегии развития ФНБ «Самрук-Казына». «В первую очередь, он расширяет диверсификацию наших доходов. Во-вторых, предоставляет безопасность потока доходов в Казахстан», — пояснила Балжит Гревал.

В 2018 году, сообщалось в СМИ, Нурсултан Назарбаев поддержал инициативы нового руководства компании. А на прошлой неделе Ахметжан Есимов, говоря о фонде «Bolashak Investment», оторвался от своих записей и выпалил в сторону Елбасы: «созданного по вашему поручению».

Но не это суть, здесь неважно, за кем право первой ночи. Принципиальнее другое. Кто является учредителем фонда? Кто возглавляет его? Кто управляет им? Какова его стратегия и миссия? В конце концов, откуда он получает финансовую подпитку и как, на какие цели будет направляться его доход? Почему, в конце концов, этой информации нет в открытом доступе?

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Увы, но новое направление деятельности фонда «Самрук-Казына» — это не просто расширение деятельности, полет фантазии и фантастические перспективы в плане развития компаний, которые находятся под огромным зонтом фонда. Это месседж о том, что, не все стратегические цели, поставленные перед холдингом, достижимы, а ему требуется новая возможность по извлечению прибыли, новые поводы для радости и гордости, которых, увы, не так много.

Между прочим стоит напомнить, ради чего создавался холдинг. Чтобы эффективно управлять национальными компаниями, сделать их образцами ведения бизнеса по крайней мере в Казахстане, повысить их устойчивость и доходность. Это минимальные цели. А мы ведь замахивались и на большее – выровнять показатели эффективности отечественных квазигосударственных компаний с показателями ведущих мировых компаний-аналогов. Впору схватиться за голову! И где все это?

Разгрести квазигосударственный портфель оказалось трудно – уже несколько лет идет приватизация, конца-краю не видно, денег в казне от распродажи особо не прибавляется: все имущество уходит в частные руки часто далеко не по рыночной стоимости.

IPO считаем по пальцам одной руки: КазТрансОйл, KEGOC, Казатомпром. Остальные компании сопротивляются публичности, как могут. Вот из свеженького: «перенести IPO КазМунайГаз на 2021-2022 годы», «Казпочта, возможно, будет продана не на бирже»…

По прогнозам, сам Есимов об этом сказал, чистая прибыль фонда в этом году упадет с 1,2 трлн. до 167 млрд. тенге, то есть, сократится в 7 (!) раз.

При этом единственный акционер ФНБ – правительство – как-то не особенно требователен и взыскателен. Например, в 2017 году в качестве дивидендов было выплачено правительству, то есть в республиканский бюджет, всего 12 млрд. тенге (при чистом доходе 607 млрд. тенге), в 2018-м – 13 млрд. тенге (чистый доход – 1,186 трлн. тенге). Правда, по итогам 2019 года размер дивидендов составит аж 65 млрд. тенге. И это в то время, когда чистая прибыль в 2019 году превысила 1,2 трлн. тенге!

В этом году правительство и президент страны потребовали от квазигосударственного сектора выплатить всю прибыль в качестве дивидендов. А у ФНБ, как видим, свои планы.

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Говоря об инвестиционной активности зарубежных суверенных фондов, Ахметжан Есимов поставил ФНБ «Самрук-Казына» на одну с ними ступень. И это при том, что настоящим суверенным фондом в Казахстане является именно Национальный фонд. А фонд народного благосостояния «Самрук-Казына» имеет лишь слово «фонд» в названии, а на самом деле является управляющим над квазигосударственным сектором, но никак не суверенным фондом.

В общем, как понятно из контекста, Самрук-Казына желает превратиться в инвестиционный холдинг. То есть, сохранить за собой контроль за всеми финансовыми потоками, которые идут от основных холдингов, читай, главных активов государства, и стать при этом классическим инвестфондом.

ФНБ уже давно стал вторым правительством. И, конечно, иметь дополнительный источник доходов для Самрук-Казына – это гениальная идея. Именно для Самрука, а не для государства. Тем более, оказывается, так можно: создать тайный фонд для своих потайных потребностей и желаний.

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