РК ведет переговоры об использовании низкоорбитальных спутников с иностранными компаниями

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Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстан ведет переговоры об использовании низкоорбитальных спутников с иностранными компаниями, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Что касается Илона Маска, спутниковой группировки, здесь я хотел бы сказать, мы ведем переговоры с целым рядом иностранных компаний, которые занимаются низкоорбитальными спутниками, и по завершении этих переговоров мы через СМИ будем выдавать соответствующую нашу работу и информацию о нашей работе с тем, чтобы рассказывать и показывать, каким образом мы будем взаимодействовать с данными иностранными компаниями», — сказал Жумагалиев на брифинге в четверг.

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