Т480,19 млн хочет потратить правительство на новый нацбренд РК и стратегию его продвижения

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т480,19 млн хочет потратить правительство на разработку нового национального бренда Казахстана и стратегию его продвижения.

«1. Разработка нового национального бренда Казахстана (страновое лого, брендбук, стандартов единой цветовой палитры, оригинального шрифта и так далее), который будет направлен на наполнение имиджа Казахстана позитивным содержанием, а также на повышение узнаваемости страны за рубежом. Новый визуальный образ будет отражать основные черты казахской философии – фундаментальные национальные и общечеловеческие ценности, которые помогают сохранить историческую преемственность поколений. 2. Разработка стратегии продвижения и популяризации национального бренда по всем основным каналам коммуникаций, которая будет способствовать усилению национальной идентичности, объединению казахстанцев вокруг идеи сохранения культурного кода нации, повышение гордости и ответственности граждан, росту конкурентоспособности казахстанских товаров, продвижению внешних экономических и политических интересов Казахстана», — говорится в описании государственной услуги, которая может появиться в случае принятия постановления правительства РК «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 «О реализации указа президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год».

Сумма бюджетных средств, необходимая для выполнения государственного задания, составляет Т480 190 тыс.

Администратором республиканской бюджетной программы, ответственным за выполнение государственного задания значится министерство информации и общественного развития РК, юридическим лицом, ответственным за выполнение государственного задания – НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

Сообщается, что проект решения будет находиться на общественном обсуждении до 22 июня.