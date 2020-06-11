Алматы. 11 июня. КазТАГ – Россия и Беларусь запретили провоз свиных и говяжьих субпродуктов в Казахстан из Германии, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Россельхознадзором при проверке законности экспорта на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подконтрольной продукции выявлен канал поставок непищевых субпродуктов (свиных и говяжьих) в Республику Казахстан в сопровождении поддельных ветеринарных сертификатов. Случаи незаконного транзита были зафиксированы в конце 2019 – начале 2020 годов», — говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, непищевые субпродукты поступали на территорию ЕАЭС через пункты пропуска в Беларуси в сопровождении ветеринарных сертификатов компетентного ведомства Германии.

«По документам продукция следовала в адрес казахстанских компаний: ТОО «Трейд Плюс», ТОО «БиПЭП», ТОО «СБМ-KST». Для проверки подлинности сертификатов Россельхознадзор направил запросы в ветеринарную службу Германии, которая указала, что данные документы не оформлялись и являются фальсифицированными. Таким образом, на данный момент не представляется возможным установить истинное происхождение субпродуктов, которые могли быть произведены в странах Европейского союза, неблагополучных по заразным и особо опасным болезням животных, и затем незаконно выгружены на территории России или Республики Беларусь», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что после получения от немецкой ветеринарной службы писем с подтверждением фальсификации сертификатов Россельхознадзор ввел временные ограничения на транзит непищевых субпродуктов, следующих в адрес указанных казахстанских получателей с сопроводительными документами, выданными в Германии.

«Служба проинформировала об этом компетентные ведомства Республики Беларусь и Республики Казахстан. 9 июня 2020 года департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь официальным письмом проинформировал Россельхознадзор о приостановке с 15 июня 2020 года движения транспорта с указанными подконтрольными товарами, следующими в Казахстан в сопровождении ветеринарных сертификатов, выданных компетентным ведомством Германии», — проинформировали в Россельхознадзоре.