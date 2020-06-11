Срок действия нулевых пошлин на ввоз социально-значимых товаров в ЕАЭС истекает 30 июня

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Срок действия нулевых пошлин на ввоз социально-значимых товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) истекает 30 июня, передает корреспондент агентства.

«3 апреля по казахстанской инициативе принято решение совета ЕЭК (Евразийской экономической комиссии – КазТАГ) №33 о временном обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров (овощи, крупы, детское питание и тому подобное), в отношении которых существует риск образования дефицита, лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования медицинского назначения. Данная льгота действует сроком с 1 апреля по 30 июня текущего года», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая в четверг на запрос группы депутатов мажилиса касательно введения в 2020 году пониженных ставок налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных сборов на социально значимые товары, а также импортируемые лекарства и оборудование для их производства.

Он уточнил, что постановлением правительства от 27 марта до 1 октября 2020 года снижена ставка НДС до 8% на социально значимые продтовары по 19 позициям, «что позволит сдерживать рост цен на них».

«Введение пониженной ставки НДС на определенные товары требует ведения раздельного учета оборотов, облагаемых по ставке 12% и по ставке 8%. При необходимости поддержки отдельных групп плательщиков НДС предлагается использовать менее обременительные механизмы по освобождению от налогообложения. Так, в соответствии со статьями 394 и 399 Налогового кодекса обороты и импорт лекарственных средств любых форм и медицинских изделий, материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам освобождены от НДС», — уточнил премьер.

Также, по словам главы правительства, «налогоплательщиками активно используется механизм уплаты НДС методом зачета по импорту оборудования и товаров, которые не производятся либо их производство не покрывает внутренние потребности Казахстана, что аналогично освобождению от НДС».

«При этом данный механизм применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком НДС, не предназначенных для дальнейшей реализации, с целью передачи в финансовый лизинг, используемых в производстве сельскохозяйственной техники», — отметил руководитель кабмина.

По его словам, 16 марта принято решение совета ЕЭК № 21, предусматривающее освобождение от уплаты импортных пошлин на товары, импортируемые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС.

«Это средства индивидуальной защиты и сырье для их производства, вакцины, сырье для производства лекарственных средств, тест системы и медицинское оборудование. Льгота применяется в период с 16 марта по 30 сентября текущего года», — проинформировал Мамин.