Т55,5 млрд эффекта дала цифровизация топливно-энергетического комплекса — Жумагалиев

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане цифровизация топливно-энергетического комплекса дала Т55,5 млрд эффекта, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Аскар Жумагалиев.

«Цифровизация отраслей экономики идет в большей степени через госорганы. Например, министерство энергетики работает в топливно-энергетическом комплексе – создаются месторождения и цифровые рудники, которые позволяют достигать хорошего эффекта. Именно по данной сфере достигнутый эффект — Т55,5 млрд», – сказал Жумагалиев на отчетной встрече перед населением в четверг.

По его словам, в промышленности сегодня цифровизация идет по целому спектру предприятий, достигнутый эффект составляет Т32,4 млрд.

«В агропромышленном комплексе сегодня создано 49 цифровых ферм, оцифрованы 28 хозяйств растениеводства и 21 животноводческая ферма. Эффект не так велик, но в последующие годы минсельхоз может добиться большего», — сказал Жумагалиев.