Суд подтвердил УДО бывшего замглавы администрации президента РК Баглана Майлыбаева

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Суд Нур-Султана подтвердил условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего заместителя руководителя администрации президента Казахстана Баглана Майлыбаева.

«Суд удовлетворил ходатайство об УДО Майлыбаева. Осужденный Б.Майлыбаев обратился в суд с ходатайством об УДО от неотбытой части наказания. Суд, рассматривая ходатайство, принял во внимание отбытие осужденным установленной законом части наказания, положительную характеристику администрации учреждения, выполнение правил внутреннего распорядка, отсутствие взысканий, девять поощрений, третью положительную степень поведения, возможность трудоустройства, облегченные условия содержания и отсутствие по делу иска», — сообщили в суде Нур-Султана в четверг.

Сообщается, что оснований для отказа в удовлетворении ходатайства Майлыбаева нет.

«В связи с этим суд №2 района Байконыр города Нур-Султан от 14 мая 2020 года удовлетворил ходатайство об УДО Майлыбаева с установлением пробационного контроля сроком на неотбытый срок – один год четыре месяца 21 сутки. Суд возложил на Майлыбаева обязанности являться в органы внутренних дел для отчета о своем поведении, не покидать и не менять место жительства, не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы время, не выезжать в другие местности и за пределы Республики Казахстан. Контроль за поведением осужденного поручен местной полицейской службе по месту жительства», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что постановление суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу.

Напомним, 12 января 2017 года комитетом национальной безопасности Майлыбаев и сотрудник администрации президента Николай Галихин были задержаны и водворены в СИЗО по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частей 1 и 3 статьи 185 (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) УК РК.

В июне 2017 года Майлыбаев был осужден на пять лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, Галихин – на четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года. Оба осужденных признали вину. В связи с секретностью уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

10 июня стало известно, что Майлыбаев вышел на свободу по УДО, однако в ДУИС Нур-Султана отказались официально подтверждать указанную информацию.