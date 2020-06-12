3 млн евро планирует направить ЕС совместно с ВОЗ на борьбу с COVID-19 в Центральной Азии

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ — 3 млн евро планирует направить Европейский союз (ЕС) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с COVID-19 в Центральной Азии (ЦА), сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди принял участие в министерской видеоконференции «Центральная Азия – Европейский союз». Важными темами переговоров глав внешнеполитических ведомств пяти стран ЦА и Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности – вице-президента Европейской комиссии Жозепа Боррелла стали влияние пандемии COVID-19 на международные политические и экономические процессы, а также перспективы углубления взаимодействия в формате «Центральная Азия – Европейский союз». Боррелл представил планы Европейской комиссии по развитию дальнейшего сотрудничества в рамках новой стратегии ЕС по ЦА, а также программу помощи в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями Team Europe. В частности, данный пакет включает реализацию совместных с Всемирной организацией здравоохранения проектов на сумму 3 млн евро, направленных на борьбу с коронавирусом в ЦА», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что Тлеуберди поблагодарил представителей ЕС за оказанную помощь жертвам наводнения в Мактааралском районе Туркестанской области.

«В ходе переговоров состоялся продуктивный обмен мнениями по решению текущих задач в области здравоохранения и социальной сферы, рассмотрены совместные шаги по активизации регионального сотрудничества. Дипломаты договорились продолжить координацию совместных действий по минимизации негативных последствий пандемии на экономические связи Центральной Азии с Евросоюзом», — резюмируется в сообщении.