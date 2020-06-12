Вопрос возобновления работы кинотеатров в Алматы не рассматривался – Бекшин

Алматы. 12 июня. КазТАГ — Вопрос возобновления работы кинотеатров в Алматы не рассматривался, сообщил главный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

«В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией о якобы открытии кинотеатров с 15 июня в городе Алматы, официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Ввиду не снижающейся динамики регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы, на данный момент вопрос возобновления работы кинотеатров на территории города Алматы не рассматривался», — сказал Бекшин в пятницу.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 3005 случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ).

«Одним из основных источников заражения являются места массового скопления людей, в числе которых кинотеатры», — резюмировал Бекшин.

В свою очередь ключевые участники киноиндустрии Казахстана написали открытое письмо президенту РК.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Нами, группой юридических лиц, ключевых участников киноиндустрии Казахстана, неоднократно направлялись обращения в адрес премьер-министра РК, министерства культуры и спорта РК, а также в адрес главного санитарного врача и министерства здравоохранения, и лично Вам с просьбами пересмотреть принимаемые меры в отношении игроков рынка. К сожалению, на сегодняшний день мы не получили развернутого ответа ни на одно из своих обращений несмотря на прошедшие официальные сроки его предоставления. Вместе с тем, ситуация по возобновлению деятельности кинотеатров остается неразрешенной. Несмотря на обозначенные ранее в СМИ сроки открытия кинотеатров (с 15 июня), даты официально не подтверждены местными исполнительными органами. Кроме того, до сих пор не озвучены актуальные регламенты действий, которые должны быть соблюдены кинотеатрами для осуществления своей деятельности», — говорится в открытом письме.

В связи с вышеизложенным, как отметили авторы письма, «вынуждены обращаться к Вам на этот раз с открытым письмом, которое, надеемся, поможет прояснить ситуацию».

«Считаем, что разрозненная, противоречивая информация о сроках открытия кинотеатров, отсутствие единого центра принятия решений и откровенное игнорирование со стороны государственных ведомств просьб и требований, которые мы не раз озвучивали ранее, привели к катастрофической ситуации в отрасли, тяжелейшему материальному положению бизнеса и работников кинотеатров и их семей: порядка 5 тыс. граждан к настоящему моменту находящихся без работы в течение более, чем трех месяцев», — отмечается в письме.

Также авторы отметили, что неясной «остается логика принятия решений – многочисленные сферы бизнеса уже возобновили свою деятельность несмотря на то, что, не являются более безопасными с точки зрения соблюдения санитарных норм, чем кинотеатры».

«К примеру, ж/д транспорт, автобусы, авиасообщение, бани, салоны красоты, кафе и рестораны, бизнес-центры и торговые дома», — перечисляется в письме.

Участники киноиндустрии Казахстана отметили, что местные исполнительные органы в большинстве регионов страны оставляют вопросы их деятельности без внимания, отстраняются от обязательства озвучить регламентированные санитарные требования для их сферы, при этом периодически выпускают постановления для других сфер бизнеса, не замечая их существования.

«На данный момент лишь кинотеатры ВКО получили разрешение на восстановление своей работы. Многомиллиардные убытки, которые понесла наша отрасль, множатся с каждым днем и вопрос с возобновлением работы кинотеатральных сетей уже не терпит отлагательств. В связи с этим, убедительно просим Вас определить дату открытия кинотеатров в Казахстане с 15 июня 2020 года. Это наиболее оптимальный срок, при котором возможно спасение бизнеса кинотеатров от банкротства, с соблюдением всех необходимых санитарных требований, и обеспечения безопасности казахстанского зрителя», — подчеркивается в открытом письме.

Также авторы отметили, что «даже при полноценном, централизованном, адекватном ситуации, возобновлении деятельности кинотеатров», они не могут надеяться на скорое восстановление их финансовой стабильности.

В связи с этим участники киноиндустрии Казахстана попросили Токаева:

1. Гарантировать каникулы по арендной плате в течение первых двух месяцев после возобновления работы кинотеатров и оказать содействие в привлечении субсидий для покрытия операционных расходов;

2. Оказать содействие в покрытии выплат по кредитам, либо рассмотреть возможность рефинансирования кредитов на более выгодных условиях с помощью государственных средств и действующих фондов;

3. Предоставить отмену начисления КПН за 2020 год;

4. Субсидировать сумму недополученной прибыли в размере Т2 тыс. за каждое из заблокированных мест в зале в период ограничений;

5. Предоставить поддержку кинотеатрам страны в формате выделения бесплатных рекламных площадей и минут рекламного эфира на телеканалах и радиостанциях для того, чтобы ускорить возвращение зрителей в кинотеатры.

«Мы очень надеемся на конструктивный диалог, понимание всей серьезности сложившейся в отрасли ситуации и совместное решение всех актуальных вопросов, от которых зависит судьба кинобизнеса Казахстана», — отмечается в письме.