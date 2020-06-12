330 медработников заразились коронавирусом в Нур-Султана

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Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. 330 медработников заразились коронавирусом в Нур-Султане, сообщила руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова.

«В целом по городу зарегистрировано 330 случаев заболеваемости среди медработников, это все учреждения города Нур-Султан: республиканские, городские, ведомственные. В том числе по медорганизациям управления здравоохранения порядка – 200 (медработников – КазТАГ)», — сказала Кисикова в пятницу в СЦК.

По ее словам, треть из них были задействованы в лечебно-диагностическом процессе пациентов с коронавирусной инфекцией.

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