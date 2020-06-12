Банковская среда вселяет надежды в бизнес 12.06.2020 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 104 0 Предприниматель Куаныш Керимкулов о банковской системе Казахстана Похожие материалы: «Токаеву для выживания необходимо прижать элиту к ногтю». «Елбасы и бизнес-элита: торжество «либерального» дискурса». «Как нам спастись от будущих кризисов – экономических и идеологических?». «Крематорий в Алматы – бизнес на костях или веление времени?» Мажилис одобрил поправки в законодательные акты по вопросам улучшения бизнес-климата Кто должен оплачивать 42500: бизнес или государство? «Токаев сможет применять меры военного положения в мирное время». «Елбасы и бизнес-элита». «Кое-кого в Казахстане поразила политическая лоботомия декоммунизации». «Декларирование доходов – лучший способ спрятать реальные активы?» До 150 МРП могут оштрафовать бизнес за задержку или невыплату зарплаты в Алматы