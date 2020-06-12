Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутат мажилиса парламента РК Бекболат Тлеухан заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

«В настоящее время коронавирусная инфекция обнаружена у депутата мажилиса Бекболата Тлеухана, который проходит необходимый курс лечения. Мажилисмен в течение длительного времени, предшествующего обнаружению инфекции, находился на удаленном режиме работы. Иных случаев заболеваний в настоящее время ни у депутатского корпуса, ни у сотрудников аппарата не выявлено», — сообщили в пресс-службе мажилиса в пятницу.

Ранее в пресс-службе мажилиса корреспонденту агентства сообщили, что депутаты мажилиса регулярно проходят экспресс-тесты на коронавирус.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 13 872 зараженных коронавирусом, 8593 – выздоровевших, 67 – летальных случаев и 3159 – бессимптомных носителей.