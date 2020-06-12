Россия в конце концов, возможно, и распадется. Как говорится, ничто не вечно под луной. А вот сама Украина, собранная в ее нынешнем виде усилиями российских самодержцев и советских лидеров, уже распадается

Издание UNIAN опубликовало статью под названием «Ukraine’s NSDC secretary predicts Russia’s break-up» — «Секретарь СНБО Украины прогнозирует распад России».

В ней говорится так: «Он утверждает, что Россия — это искусственное образование, которое в свое время было сформировано «под пулеметами».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов говорит, что Российская Федерация все время вступает в конфронтацию с соседними странами, и он считает, что она рано или поздно распадется.

«Это искусственное образование, которое в свое время было собрано также под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится», — сказал он в ходе своего состоявшегося 4 июня выступления в эфире TV Channel 24.

Алексей Данилов еще отметил то, что народы, которые с Россией связаны — к примеру, Ичкерия — никакого отношения к ней не имеют.

«Мы должны также понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но нет никакого сомнения в том, что это произойдет при нашей жизни», — сказал он».

В свете вышеизложенного примечательным представляется вот что. Россия в конце концов, возможно, и распадется, перестав существовать как единая огромная держава. Как говорится, ничто не вечно под луной. А вот сама Украина, собранная в ее нынешнем виде усилиями российских самодержцев и советских лидеров, уже распадается. Ну, если трезво смотреть на вещи, выходит, что как царская Россия, так и Советский Союз являлись, прежде всего, русско-украинскими государствами. Потому что именно Россия и Украина служили несущим каркасом всех компонентов их общественной и политической системы. Это — во-первых. А во-вторых, трудно ведь сказать, где в действительности проходит или должна проходить граница между Россией и Украиной. Вернее — сказать, как отличить украинца от русского и как проложить, образно говоря, водораздел между украинским и русским народами.

Ведь нынешними территориями России и Украины коренные места обитания этих двух народов не исчерпываются. Один пример. Одесса, находящаяся на дальнем от границ с Россией конце Украины или же, иначе говоря, рядом с балканским регионом, был и фактически поныне остается русским по своей натуре городом. А речь ведь тут идет не о северо-восточной, а о юго-западной (а следовательно — самой далекой от Москвы) части украинского государства.

А вот другой пример. Кубань, находящаяся на дальнем от границ с Украиной конце России или же, иначе говоря, по соседству с закавказским регионом, был и фактически поныне остается украинским по своей натуре краем. А речь ведь здесь идет не о прилегающей к Украине русско-черноземной (а следовательно — самой близкой к Киеву) части российского государства. Кубань или же Краснодарский край является таким субъектом Российской Федерации, где наличествуют самые благоприятные в стране природно-климатические условия. Это — как бы Калифорния России. Поэтому неудивительно, что Краснодарский край является одним из самых густонаселенных субъектов РФ. Кубань сделалась частью России, по историческим меркам, сравнительно недавно. Когда русское самодержавие начало устанавливать на Кубани свой контроль, туда изъявил желание переселиться вместе со всей своей ордой Абулхаир хан, правивший казахским Младшим жузом и незадолго до того принявший российское подданство. Как это сказано в научном труде Мухамеджана Тынышпаева под названием «Материалы к истории киргиз-казахского народа», он с просьбой дать ему разрешение на то обратился к российской царице Анне Иоанновне примерно в 1740 году. Однако это обращение осталось без последствий. У российских правителей, видимо, имелись иные планы относительно того, кого им туда нужно переселять. В 1792 году украинским запорожским казакам было предложено передислоцироваться на Кубань и занять нижнее течение этой реки. Всего было переселено туда 14 374 человек обоего пола (из которых 7860 мужчин). В дальнейшем последовали новые волны миграции по этому маршруту. Всего на Кубань были переселены с Украины свыше 100 тысяч человек.

Так что сейчас вся южная степная часть Украины — это как бы украинская Новая Россия, а вся западная предгорная часть северокавказского региона России — это как бы российская Новая Украина.

***

(Фото: REUTERS)

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.