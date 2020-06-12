Сокращение нефтедобычи подняло цену барреля 12.06.2020 13:13 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 121 0 Аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов о том, почему цены на «черное золото» выросли при неожившей экономике Похожие материалы: У Нацбанка есть все инструменты для недопущения угроз финстабильности – зампред НБ РК Цены на нефть незначительно повысились на ведущих мировых биржах Цены на нефть повысились на ведущих мировых биржах Сокращение пенсионных отчислений может сказаться на выплате пенсии – ЕНПФ Айдар Алибаев: «Кабинету министров пора в отставку»