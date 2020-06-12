Более 32 тыс. учетных записей заблокировали в Twitter

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Администрация Twitter заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции, сообщает ТАСС.

«Заблокированы были 32 242 учетные записи, все материалы, которые публиковали с их помощью, «удалены из соцсети». Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в «информационных операциях». В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети», — говорится в сообщении.

По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 — Турции, а 1 152 — России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.

Как уточняется, в декабре 2019 года Роскомнадзор потребовал от представителей соцсети разъяснить блокировку ряда российских аккаунтов, включая страницы Россотрудничества и проекта «Хорошие новости». Ведомство выразило глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации. В Роскомнадзоре тогда подчеркивали, что в соцсети доступен для просмотра «контент, действительно представляющий опасность для пользователей».

«В частности, на страницах ресурса размещается информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганде наркотиков», — отмечали в ведомстве.