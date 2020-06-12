Улицу в центральной части Левобережья частично перекрыли на два дня в Нур-Султане

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Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Улицу в центральной части Левобережья частично перекрыли на два дня в Нур-Султане, сообщает пресс-служба акима города.

«В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Акмешит на участке от улицы Достык до улицы Кунаева. В этой связи с 12 по 13 июня движение на данном участке будет полностью перекрыто», — сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана в пятницу.

Гостям и жителям города рекомендовали заранее планировать маршрут во избежание попадания в пробки.

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