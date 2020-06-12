Как казахстанцы смогут вернуть жд-билеты

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Как казахстанцы смогут вернуть железнодорожные билеты, сообщает пресс-служба АО «НК «Казахстан Темир Жолы».

«Согласно правилам, при возврате проездных документов (билетов):

— не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда – выплачивается полная стоимость проезда;

— менее чем за 24 часа, но не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда – выплачивается стоимость билета и 50 % стоимости плацкарты;

— менее чем за 6 часов до отправления и не более 1 часа после отправления поезда выплачивается стоимость билета, при этом удерживается вся стоимость плацкарты, но не более 30% от стоимости проезда.

По истечении одного часа после отправления поезда возврат проездных документов (билетов) не производится, денежные средства не возвращаются. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета», — говорится в правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом (далее – Правила), утвержденных приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 545.

Стоит отметить, что в период действия режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусной пандемией было принято решение производить возврат денежных средств за железнодорожные билеты в полном объеме без удержания и штрафов. Приобретенные на указанный период (16.03.2020 г. – 11.05.2020 г.) железнодорожные билеты пассажир может вернуть в течение шести месяцев.

Уточняется, что при обращении в билетные кассы АО «Пассажирские перевозки» для оформления возврата билета необходимо написать заявление, приложить проездной документ (билет) и копию документа, удостоверяющего личность.

Также документы можно направить в один из региональных филиалов АО «Пассажирские перевозки»: РФ «Северный» — Нур-Султан, ул. Гете 11/1; РФ «Южный» — Алматы, ул. Тобаякова 2/1; РФ «Западный» — Актобе, ул. Станционная 11.

Заявления на возврат групповых проездных документов (билетов) в претензионном порядке для получения причитающихся денежных средств направляются в АО «Пассажирские перевозки» — Нур-Султан, ул. Кунаева 6.