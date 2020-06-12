Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана с 13 по 15 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. Северо-западный антициклон вызовет спад жары на северо-западе, севере и затем в центре страны. Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков, а на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.