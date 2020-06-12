Алматы. 12 июня. КазТАГ – Кто имеет право на бесплатный скрининг на COVID-19 в новой ПЦР-лаборатории в Алматы, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«Новая и уже седьмая по счету лаборатория по ПЦР тестированию открылась в Алматы. В новой лаборатории будет проводиться бесплатный скрининг для: безработных; членов малоимущих и многодетных семей; людей с ограниченными возможностями; пациентов при плановой госпитализации в стационар; пациентов старше 50 лет, состоящих на динамическом наблюдении; сотрудников акиматов; волонтеров и активистов; патрульных; лиц, находящиеся в домах престарелых, интернатах; сотрудников дошкольных учреждений», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, больший охват даст возможность держать эпидемиологическую ситуацию под контролем, чтобы не допустить резкой вспышки и массового заражения коронавирусом.

Мощность лаборатории составляет 1 тыс. анализов в день с потенциалом увеличения до 5 тыс. Фонд укомплектовал лабораторию наборами необходимых реагентов для проведения 30 тыс. тестов для немедленного запуска.