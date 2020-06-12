«Токаеву для выживания необходимо прижать элиту к ногтю». «Елбасы и бизнес-элита: торжество «либерального» дискурса». «Как нам спастись от будущих кризисов – экономических и идеологических?». «Крематорий в Алматы – бизнес на костях или веление времени?»

День за днем 368 0
Сетевой Казахстан 12 июня 2020г.

KAZPRAVDA.KZ. «Баланс преемственности и новаторства» — Деятельность Касым-Жомарта ТОКАЕВА на высшем государственном посту построена на четком балансе: проводя политику преемственности курса Елбасы, он активно осуществляет реформы в различных сферах жизни общества, считают эксперты.

IACENTR.RU. «Данияр Ашимбаев: Токаеву для выживания необходимо прижать элиту к ногтю» — Известный казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ — Так вот, на мой взгляд, с текущими проблемами президент успешно справляется. Но ему сейчас необходимо, во-первых, закручивание гаек в аппарате и ужесточение контроля за принимаемыми решениями и их реализацией. А нашу подоборзевшую элиту надо прижать к ногтю. Это просто закон выживаемости власти. Если наши феодалы не будут считаться с мнением центра, то в итоге с этим мнением перестанут считаться все. А это прямой путь к развалу государства. А, во-вторых, ему надо определиться с теми, кто будет ему помогать вырабатывать экономическую политику. И в слово «экономическую» я вкладываю широкий смысл – и образование, и науку, и промышленность, и сельское хозяйство. Все эти сферы нуждаются в определенном векторе развития. Нужен четкий мониторинг всего того, что у нас есть.

LITER.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «Елбасы и бизнес-элита: торжество «либерального» дискурса» — Таким образом, национальный бизнес за два десятилетия эволюционировал в две основных группы — топ-менеджмент национальных компаний и финансовую олигархию. С 2007 г., когда по инициативе Карима МАСИМОВА были созданы новые нацхолдинги, менеджмент государственного сектора принял на себя еще большие функции, а финансовая олигархия перестала быть чисто «финансовой». В перечень активов, которыми владеют крупнейшие бизнесмены Казахстана, вошли нефтегазовые, металлургические, золотодобывающие, строительные, энергетические и другие предприятия.

«Казахстанский таксопарк подает в суд на местное подразделение «Яндекс.Такси» за долги» — Более шести миллионов тенге компания «Яндекс.Такси Казахстан» задолжала индивидуальному предпринимателю Асем РАХИМБЕКОВОЙ. Еще в октябре 2019 года они заключили договор на услуги по перевозке пассажиров. Все попытки получить свои же деньги ни к чему не привели. Сейчас предприниматель готовит претензии и намерена решать спор в суде.

KURSIV.KZ. ««Самрук-Казына» меняет планы приватизации» — Фонд «Самрук-Казына» – крупнейший государственный холдинг Казахстана – меняет планы по приватизации своих портфельных компаний. Ранее доли в «КазМунайГазе», «Казахтелекоме», «Эйр Астане» и «Казпочте» планировали передать рынку через вывод акций на биржу до конца 2020 года. Но теперь приватизацию части компаний отложили на 2021–2023 годы, еще часть передадут стратегическим инвесторам.

В Белоруссии задержан ключевой оппозиционер В Белоруссии задержан ключевой оппозиционер
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«Кто и как хочет повысить налоги в Казахстане» — Рабочая группа по выработке предложений по повышению доходов бюджета и совершенствованию налогообложения собрала первый пакет предложений от депутатов, госорганов и экспертных организаций. В числе инициатив не только повышение НДС и КПН до 16% и 24% соответственно, но и изменение концептуальных положений действующего налогового законодательства.

KAPITAL.KZ. «Эльдар Сарсенов: Успешному банку необязательно иметь высокие доходы» — По оценкам международных аналитиков, прибыль казахстанских банков в текущем году из-за коронакризиса может сократиться вдвое. Вместе с тем уровень расходов на формирование провизий будет оставаться высоким. Насколько объективны такие прогнозы и смогут ли банки сохранить в текущих условиях свою устойчивость, при этом реализуя меры поддержки населения и субъектов предпринимательства, в интервью рассказал председатель правления АО «Нурбанк» Эльдар САРСЕНОВ.

KZAIF.KZ. «Золотая жила» — Цены на золото и нефть – один из важнейших экономических показателей. При этом золото является защитным активом, а сырая нефть – рисковым. В то время как на фоне мирового кризиса, цена на черное золото уверенно снижается, ценность благородного металла растет. Это и понятно: увеличение оборотов печатного денежного станка требует подтверждения золотовалютным запасом. В противном случае – инфляция со всеми ее негативными последствиями. Между тем Казахстан в своей экономике продолжает делать ставку на нефть, упустив из виду не менее важное природное ископаемое. Добыча золота в кризис – дело прибыльное. И сегодня в условиях мирового экономического спада появляется много новых возможностей для золотодобывающей отрасли.

Ермухамет ЕРТЫСБАЕВINFORMBURO.KZ. Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Как нам спастись от будущих кризисов – экономических и идеологических?» — Выход из текущего положения на самом деле только один: продолжать наращивать промышленность в Казахстане. Нашей промышленной политике исполнилось уже 10 лет, и за это время было сделано многое. Хотя критиканы периодически предпочитают считать индустриализацию неудачной и предлагают деньги лучше раздавать малоимущим и многодетным… Как ни крути, а обеспеченный рабочий, относящийся к среднему классу, будет гораздо более ответственным в своём политическом выборе. Он не будет смотреть на сомнительные общественные движения, организованные политиканами из-за рубежа. Он лучше понимает, что и для чего делает государство, и знает, что на каждом электоральном цикле он, голосуя, определяет своё будущее на пять лет вперёд. А это лучшая мотивация для того, чтобы избегать экстремистских идей.

AZATTYQRUHY.KZ. «Крематорий в Алматы – бизнес на костях или веление времени?» — В середине мая Управление комфортной городской среды Алматы разыграло тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория. О необходимости печей для сжигания тел в Казахстане говорят с 1987 года, однако дальше разговоров дело не доходило. И вот в 2020-м власти решили все же взяться за крематорий. Может, лишние средства изыскали, а может, коронавирус так повлиял – непонятно. Очевидно одно – первому в стране крематорию быть. Правда, будет ли он пользоваться спросом? В силу религиозных убеждений мусульмане выступают против такой затеи, общественники же перечисляют массу положительных моментов, в том числе экономию земли на кладбищах. Все стороны выслушал корреспондент…

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EXPRESSK.KZ. «Чиновник, заявивший, что женщина создана для каприза мужчины, уволился» — Заместитель руководителя Молодежного ресурсного центра Шымкента Данияр АЛАН, заявивший, что женщина создана для каприза мужчины, уволился. После скандала вокруг видео о девушке в мини-юбке, прославившей Молодежный ресурсный центр Шымкента на весь Казахстан, дотошные пользователи социальных сетей заинтересовались его руководством и нашли в Telegram пост трехлетней давности теперь уже бывшего замруководителя центра Данияра Алана. Эта публикация лишь добавила масла в огонь.

AZATTYQ.ORG. «Стресс-тест для выпускника. Без школьного бала, с новыми правилами ЕНТ» — Карантинные меры из-за пандемии коронавируса внесли значительные коррективы в жизнь учащихся, но особенно коснулись выпускников. 11-классники, у которых не было последнего звонка и не будет выпускных балов, после завершения четверти на «дистанционке» вынуждены самостоятельно готовиться к экзаменам.

««Устали жить без документов». Тяготы казахов из Саудовской Аравии и Афганистана» — Десятки этнических казахов, переехавших в Казахстан из Афганистана и Саудовской Аравии, не могут получить вид на жительство и статус оралмана. Власти запрашивают у них документы об отсутствии судимости и сведения об этнической принадлежности. Репатрианты не знают, где достать такие бумаги.

Эрик ТАСТАМБЕКОВFORBES.KZ. «Пандемия заставила артистов конкурировать с блогерами за рекламные бюджеты» — 10 июня казахстанский медиабизнесмен, Арманжан БАЙТАСОВ и продюсер Эрик ТАСТАМБЕКОВ провели прямой эфир в Instagram, обсудив шансы на выживание для казахстанского шоу-бизнеса во время карантина — Естественно, сейчас нет ни тоев, ни концертов. Топовые звезды не особо кручинятся, конечно, у них есть подушка безопасности. А 80-90% артистов остались на обочине. Также сейчас без работы огромная армия сотрудников, задействованных в шоу-бизнесе. Это аранжировщики, композиторы, работники ивент-агентств, которые организовывали свадьбы, тои, корпоративы. Огромная индустрия осталась не у дел. Если раньше звезды пренебрегали заработком в Instagram, то сейчас начинают активно предлагать свои услуги. Я сам так зарабатываю.

CARAVAN.KZ. «От получки до получки: почему футбольные клубы Казахстана надо срочно «лечить»» — Правда, официального подтверждения того, что именно 1 июля премьер-лига выходит из карантина, пока не было. Условия возобновления сезона у нас будут те же, что и в других странах: матчи пройдут без зрителей, число запасных футболистов в заявках на игру увеличится до 12, чтобы можно было менять по 5 человек. Ну и корректировка календаря обязательна. Хотя новое расписание решено “облегчить” на целый круг, командам все равно придется играть в жестком режиме. Самой горячей и актуальной темой “карантинного межсезонья” остается снятие с чемпионата “Иртыша”. В одном из самых популярных и титулованных клубов страны случился финансовый коллапс, из-за которого тот не может продолжать сезон. Футболисты разбегаются, грозя судебными исками за невыполнение условий контрактов.

«Путаны боятся не коронавируса, а психопатов» — На наш вопрос, чего девочки боятся больше всего, Ляззат отвечает: все боятся нарваться на какого-нибудь психа. Таких и до пандемии встречалось немало, а карантин, по ее словам, способствует проявлению у мужчин всяких дурных наклонностей. – Если бы проституцию легализовали, я уверена, большинство из нас согласились бы платить налоги и проходить медицинское обследование, – говорит наша собеседница. – Зато мы были бы под защитой закона.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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