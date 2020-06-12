ФАО расширила охват котировок мировых цен на продовольствие

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Организации объединенных наций (ООН) расширила охват котировок мировых цен на продовольствие, сообщает пресс-служба ФАО.

«В докладе (продовольственном прогнозе ФАО на 2020-2021 годы – КазТАГ) сообщается об улучшениях в индексах цен на продовольствие ФАО, в частности, в ежемесячном Индексе продовольственных цен ФАО (FFPI), широко признанном в качестве ведущего показателя динамики цен на международных рынках продовольствия, который публикуется в первый четверг каждого месяца. В числе доработок в индексе FFPI – смещение базового периода с 2002-2004 годов на 2014-2016 года и расширение охвата с 73 до 95 котировок цен», — говорится в сообщении.

Ожидается, что ФАО приступит к публикации обновленного ежемесячного Индекса продовольственных цен с июля.