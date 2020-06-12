Алматы. 12 июня. КазТАГ – Снижение производства мяса почти на 2% прогнозируется в мире в 2020 году, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации объединенных наций (ООН).

«По прогнозам, производство мяса в 2020 году упадет на 1,7% из-за болезней животных, связанных с COVID-19 нарушений в работе рынка и все еще ощущаемых последствий засухи», — говорится в продовольственном прогнозе ФАО на 2020-2021 годы.

Отмечается, что международная торговля мясом должна достичь небольшого прироста, хотя и существенно меньшего, чем в 2019 году – главным образом, за счет повышенного импорта со стороны Китая.

«Международные цены на мясо с января 2020 года упали на 8,6%, причем самое резкое падение пришлось на баранину, за которой следуют мясо птицы и свинина, все из-за воздействия мер, связанных с COVID-19, включая последовавшие за ними перебои в логистике, резкий спад в глобальном импортном спросе и значительные объемы нераспроданных мясных продуктов», — сказано в документе.