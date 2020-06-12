Шымкент. 12 июня. КазТАГ – Главное судебное разбирательство по делу о взрывах боеприпасов в Арысе началось в Шымкенте, сообщает пресс-служба военного суда Шымкентского гарнизона.

«Военный суд Шымкентского гарнизона начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 16 подсудимых о взрывах боеприпасов происшедших 24 июня 2019 года в городе Арыс», — говорится в сообщении в пятницу.

Обвинение по уголовному делу предъявлено 16 лицам, а потерпевшими признаны 1473 человека. Выездное разбирательство стартовало 11 июня в актовом зале в войсковой части Шымкента.

«На первое судебное заседание явились 204 участников процесса, из них 16 подсудимых, 19 адвокатов, три общественных защитника, пять прокуроров и 165 потерпевших. В целях выполнения санитарно-эпидемиологических требований о социальном дистанцировании в зале судебного заседания произведена соответствующая рассадка участников процесса, в результате не все желающие были допущены в зал судебного заседания. Вместе с этим, все заинтересованные лица будут вызваны и допрошены в ходе рассмотрения дела», — сказано в сообщении.

Напомним, 24 июня 2019 года в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В результате инцидента были уничтожены боеприпасы на Т96 млрд, а общий ущерб физическим и юридическим лицам превысил Т143 млрд. На ликвидацию последствий взрывов было направлено почти Т38 млрд.

В начале мая 2020 года стало известно, что основная масса из 16 попавших на скамью подсудимых – высокопоставленные офицеры, занимавшие руководящие должности, как в министерстве обороны, так и на юге страны. Предварительные слушания стартовали 4 мая. Также стало известно, что о грубейших нарушениях на складах боеприпасов до взрывов в Арысе знали как местные, так и столичные офицеры. Кроме того, выяснилось, что взрывы 2019 года в Арысе начались с пожара на складе вышедшего из обращения пороха. Вместе с тем, стало известно, что на предотвращение взрывов в Арысе министерство обороны Казахстана выделило более Т650 млн, но деньги пропали по дороге.