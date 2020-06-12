Кабмин РК готовит поправки по сохранению зарплат и работы призванных в армию и на сборы

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Правительство Казахстана готовит поправки по сохранению зарплат и работы призванных в армию и на воинские сборы, передает корреспондент агентства.

«В правилах организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу (…): дополнить пунктом 39-1 следующего содержания: «39-1. За призывниками, подлежащими призыву на срочную воинскую службу, в период прохождения медицинской комиссии сохраняются место работы (должность), заработная плата по месту работы при наличии повестки о вызове в местные органы военного управления, а на период прохождения срочной воинской службы сохраняется место работы (должность)», — говорится в проекте постановления правительства.

Те же правила намерены дополнить пунктом 76-1 следующего содержания: «За военнообязанными, подлежащими призыву на воинские сборы, в период прохождения медицинской комиссии сохраняются место работы (должность), заработная плата по месту работы при наличии повестки о вызове в местные органы военного управления».

Напомним, 30 апреля парламент Казахстана принял Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда». Документ был разработан совместно с социальными партнерами и уполномоченными госорганами в соответствии с концепцией правовой политики РК на 2010-2020 годы, и направлен на регулирование трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда. 4 мая поправки подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.