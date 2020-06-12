Более 20 документов планируют утвердить на саммите ШОС в Санкт-Петербурге

Алматы. 12 июня. КазТАГ — Более 20 документов планируют утвердить на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге, перенесенном по инициативе российской стороны на осень текущего года, сообщают официальные СМИ.

«Как известно, в связи с пандемией было принято решение перенести Санкт-Петербургский саммит ШОС на осень этого года. Это решение было с пониманием воспринято во всех государствах-членах ШОС. Тем не менее, работа по подготовке главного события этого года идет полным ходом, на саммите планируется утвердить более 20 документов», — заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в ходе брифинга, приуроченного к 19-ой годовщине создания организации, в Пекине в пятницу.

По его словам, главным итоговым документом станет Санкт-Петербургская декларация.

«Еще один важный выносимый на утверждение документ – план действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года, который включает около 150 практических мероприятий. Особое внимание в ходе его реализации будет посвящено мерам по экономическому восстановлению в постпандемический период», — отметил генсек.

Он рассказал, что, помимо лидеров стран ШОС, в Санкт-Петербургском саммите планируется участие руководителей Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии – как глав государств-наблюдателей при организации, Вьетнама – в качестве председателя в АСЕАН, Туркменистана – как почетного гостя принимающей стороны, генерального секретаря ООН и высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии.

Напомним, саммит ШОС в Санкт-Петербурге был намечен на 22-23 июля.

Шанхайская организация сотрудничества – международное объединение, основанное 15 июня 2001 года лидерами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году Индия и Пакистан стали государствами-членами ШОС.