Власти обвинили руководителей организаций в халатности из-за эпидситуации в Нур-Сулатане

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Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева обвинила руководителей организаций в том, что из-за их халатности не удается стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в столице.

«Ваше нежелание, халатное отношение к здоровью и жизни окружающих вас людей не дает нам возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в столице и вернуться к обычному ритму жизни. Я еще раз обращаюсь к вам с просьбой задуматься и помочь нам всем выйти из этого положения, из этой непростой ситуации, с которой столкнулся весь мир», — сказала Пралиева на брифинге в пятницу, обращаясь к руководителям организаций.

При этом она предупредила, что в случае роста заболеваемости ужесточит карантинные и ограничительные меры.

«Уважаемые руководители организаций, в случае увеличения количества больных, я, как главный санитарный врач Нур-Султана, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, вынуждена принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий», — добавила Пралиева.

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