Краткосрочный экономический индикатор в Казахстане в январе-мае составил 99,5%

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Краткосрочный экономический индикатор в Казахстане в январе-мае 2020 года составил 99,5% к аналогичному прошлогоднему показателю, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Согласно статданным, объем промышленного производства за отчетный период составил Т10,5 трлн в действующих ценах, что на 4,8% больше, чем в январе-мае 2019 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 5,2%, в обрабатывающей промышленности – на 4,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении – на 1,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 1,8%.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-мае 2020 года составил Т3,98 трлн, что на 0,1% больше, чем в январе-мае 2019 года.

Объем валового выпуска продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-мае2020 года составил Т934 млрд, что больше на 2,2% чем в январе-мае 2019 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе-мае 2020 года составил Т1 трлн, что больше на 5,9%, чем в январе-мае 2019 года.

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт и складирование» в январе-мае 2020 года составил 85,9%.

Объем грузооборота в январе-мае 2020 года составил 229,5 млрд т-км (с учетом оценки объема грузооборота ИП, занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 2,9% по сравнению с январем-маем 2019 года.

Объем пассажирооборота составил 71 млрд п-км и уменьшился на 38,4%.

Индекс физического объема по отрасли «Связь» в январе-мае 2020 года составил 109,2%.

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-мае 2020 года составил 87,7%.

«Объем розничной торговли за январь-май 2020 года составил Т3,5 трлн или 83,8% к уровню соответствующего периода 2019 года в сопоставимых ценах», — уточнили статистики.