Перечень языковых сертификатов для поступления в магистратуру и докторантуру расширен в РК

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Перечень языковых сертификатов для поступления в магистратуру и докторантуру расширен в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«В 2020 году перечень международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, для поступления на образовательные программы магистратуры и докторантуры дополнен такими видами сертификатов, как Ielts Indicator («Айлтс Индикатор») и Duolingo English Test («Дуолинго Инглиш Тест»)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что тесты сдаются исключительно в электронном формате через информационные системы.

«Для магистратуры пороговый балл по Ielts Indicator составляет не менее 6,0, по Duolingo English Test – не менее 95. Для докторантуры пороговый балл по Ielts Indicator – не менее 5,5, по Duolingo English Test – не менее 85», — уточнили в МОН.

В ведомстве добавили, что срок действия сертификата Ielts Indicator составляет два года, Duolingo English Test – один год.

«Сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, является обязательным только для докторантуры. Для поступления на образовательные программы магистратуры можно предоставить международные сертификаты Ielts Indicator или Duolingo English Test либо сдать тест по иностранному языку в ходе комплексного тестирования (КТ)», — сказано в сообщении.