Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Кратковременные дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана ожидается с прохождением фронтальных разделов неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, лишь на юге, западе и в северо-восточной части РК погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +17+19.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 0-5, при грозе 10 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +14+16.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +14+16.

В Жамбылской кратковременный дождь с грозой, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Костанайской области днем ожидается дождь с грозой. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Алматинской области дождь с грозой, на северо-западе чрезвычайна пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Акмолинской области днем кратковременный дождь с грозой, сильная жара, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Северо-Казахстанской днем кратковременный дождь с грозой, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +14+19.

В Павлодарской области без осадков, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Карагандинской области днем ожидается кратковременный дождь с грозой, чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке ветер 15-20 метров в секунду. Днем +26+31 (на юге +34), ночью +12+17 (на юге +20).

В Актюбинской области кратковременный дождь с грозой, сильная жара, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Западно-Казахстанской области ночью кратковременный дождь с грозой. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Атырауской области без осадков, сильная жара, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Мангистауской области без осадков. Днем +32+37 (на юге +40), ночью +22+27.

В Кызылординской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +35+40, ночью +18+23.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +8+13.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды, значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.