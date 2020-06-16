МВД: Владельцам авто из Армении не понадобится платить в 2021 году утильсбор в Казахстане

Нур-Султан. 16 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в 2021 году владельцам автомобилей из Армении не понадобится платить утилизационный сбор, заявил заместитель председателя комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Серик Тусупов.

«Наступит ли в 2021 году необходимость уплаты утилизационного сбора, так как январское постановление правительства все еще действует? Нет, не наступит, в условиях данной регистрации необходимость уплаты утилизационного сбора отсутствует», — сказал Тусупов во вторник на брифинге по вопросам регистрации автомобилей, ввезенных гражданами Казахстана из Армении.

По его словам, предусмотрены законодательством следующие сборы: за первичную регистрацию, утильсбор и таможенные платежи, предусмотренные при регистрации транспортных средств, ввезенных из-за рубежа и не состоящих на учете в других государствах.

«Таким образом, не сейчас, не в 2021 году обязательств по уплате утилизационного сбора в рамках данной регистрации не возникнет», — сказал замглавы адмкомитета.

Январское постановление правительства, по его информации, принималось для тех владельцев автомобилей, которые хотят снять с учета автомобиль в Армении и зарегистрировать его в Казахстане в обычном порядке.

«Поэтому таким автовладельцам было дано время, достаточное для выполнения этих процедур», — резюмировал Тусупов.