Стоимость регистрации армянского автомобиля в Казахстане составляет Т11 946 – МВД РК

Нур-Султан. 16 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане стоимость регистрации автомобиля с армянскими номерами составляет Т11 946, заявил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Тусупов Серик.

«Стоимость регистрации автомобиля, в рамках постановления, составляет Т11 946: включая сбор за регистрацию Т695, пошлину за выдачу техпаспорта — Т3473, за госномер Т7778», – сказал Тусупов на онлайн брифинге по регистрации автомобилей, ввезенных гражданами РК из Армении, во вторник.

По его словам, допускается передача права на управление такими автомобилями на основании страховых полисов.

Поскольку ввезенные автомобили стоят на учете в Армении, при регистрации в Казахстане им присваивается госномерные знаки на желтом фоне, как для транспортных средств, имеющих постоянную регистрацию в другом государстве и при этом, номера присваиваются с кодом региона по месту фактического проживания собственника автомобиля.

«Регистрация праворульных машин не предусматривается, поскольку запрещена законом с 2009 года — это относится ко всем, без исключения, автомобилям, как из Армении, так и из других стран», — сказал Тусупов.

Регистрация автомобилей из Армении проводится в ЦОНах, в том числе, в воскресенье, до 13.00, добавил замглавы адмкомитета.

Также, в архивах ЦОНов хранятся паспорта и госномера, выданные уполномоченными органами Армении до их востребования собственниками автомобиля. Их возврат будет, по словам Тусупова, осуществляться по запросу собственника в случае снятия автомобиля с регистрационного учета в Казахстане.

Сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей никак не ограничиваются. Если гражданин захочет снять с учета свой автомобиль, он должен уплатить налог на транспорт за текущий период, сдать казахстанские госномера и техпаспорт, получить обратно в спецЦОНе номера и техпаспорт.

Детально проконсультироваться можно в департаментах полиции, Call центрах, в ЦОНах также есть специальные сотрудники, которые также консультируют граждан, добавил Тусупов.