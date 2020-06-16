Си Цзиньпин возглавит Китайско-африканский саммит солидарности против COVID-19

Алматы. 16 июня. КазТАГ — Си Цзиньпин возглавит внеочередной Китайско-африканский саммит солидарности против COVID-19, сообщает ИА «Синьхуа».

«Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на внеочередном китайско-Африканском саммите солидарности против COVID-19 в Пекине в среду и выступит со вступительной речью», — сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как сообщается, проведение саммита было совместно предложено Китаем, Южной Африкой, председателем Африканского Союза (АС) и Сенегалом, а также сопредседателем форума по китайско-африканскому сотрудничеству. Саммит будет проходить по видеосвязи.

Лидеры африканских стран, включая членов Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза и председателей основных африканских субрегиональных организаций, а также председатель комиссии Африканского союза примут участие в саммите в качестве приглашенных участников.

В качестве специальных гостей в мероприятии будут участвовать генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.