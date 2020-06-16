Смаилов о возможном увеличении НДС до 16% и КПН до 24%: Результаты озвучат в августе

Нур-Султан. 16 июня. КазТАГ – Первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов, комментируя возможное увеличение ставок налога на добавленную стоимость (НДС) до 16% и корпоративного подоходного налога (КПН) до 24%, заявил о том, что окончательные результаты будут озвучены в августе, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«При министерстве национальной экономики РК создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию налогообложения и повышению доходов бюджета. В ее состав входят представители государственных органов, общественных организаций, депутаты парламента, НПП «Атамекен», экономисты», — сказал Смаилов во вторник.

По его словам, проведено уже несколько заседаний.

«Члены рабочей группы вносят свои предложения. На сегодняшний день представлено 77 предложений. Предложения обсуждаются, проводятся необходимые расчеты. Задача рабочей группы внимательно изучить и проанализировать все предложения на предмет целесообразности, оказываемого эффекта на налогоплательщиков и экономику. По итогам обсуждений в рабочей группе будет сформирован конкретный пакет предложений, которые будут вынесены на обсуждение общественности и рассмотрение Правительства. Предварительные результаты будут озвучены в августе», — уточнил Смаилов.

Напомним, 14 июня МИА КазТАГ сообщало, что акцизы на бензин повышать предлагают дважды в год в Казахстане ради наполнения бюджета. Соответствующая информация содержится в таблице предложений членов рабочей подгруппы рабочей группы по пополнению доходной части бюджета и совершенствования налогообложения. В том же документе содержится предложение платить бонусы сообщившим о нарушениях при оплате картой.